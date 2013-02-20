В Америке лесбиянки незаконно усыновили ребенка из России

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20 февраля 2013, 17:32 [ «Аргументы Недели» ]

Уполномоченный МИД России по вопросам прав человека Константин Долгов выразил обеспокоенность судьбой Егора Шабаталова: как выяснило ведомство, он был усыновлен лесбийской парой из США.



Гражданка США Марсия Энн Брандт усыновила Егора Шабаталова в 2007 году. «По информации посольства России в Вашингтоне, американская гражданка на момент усыновления проживала в «однополом браке» с Бет Чепман. При этом М.Э. Брандт в российском суде сознательно скрыла данное обстоятельство, чтобы обойти Семейный кодекс Российской Федерации», сообщает МИД России. В кодексе прописано, что семья — это брачный союз между мужчиной и женщиной.

В 2009 году пара Брандт-Чепман распалась, и между ними началась судебная тяжба за право опеки над ребенком. «Ребенок оказался втянут в выяснение весьма сомнительных с точки зрения морали и нравственности отношений»,- считает Долгов.



МИД России совместно с компетентными российскими ведомствами выясняет обстоятельства усыновления Егора, сообщают vesti.ru. Сейчас российские дипломаты пытаются получить консульский доступ к ребенку, однако пока это сделать им не удается.



