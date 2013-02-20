Зам генсека ООН: В Сирии разворачивается гуманитарная трагедия

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20 февраля 2013, 15:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото Центра новостей ООН с сайта un.org

Международное гуманитарное сообщество принимает все усилия для смягчения гуманитарного кризиса в Сирии и охвата помощью наибольшего числа обездоленных лиц, в том числе в районах, которые находится под контролем оппозиции.

Об этом заявила заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, Координатор ООН по чрезвычайной помощи Валери Амос на пресс-конференции в Женеве после завершения гуманитарного форума по Сирии.

"Мы пересекаем линию фронта, ведем переговоры с вооруженными группами на местах с тем, чтобы добраться до нуждающихся лиц. Но мы по-прежнему не имеем доступа ко всем, кому нужна наша помощь. Ограниченный доступ на севере является серьезной проблемой, и мы можем ее решить, используя альтернативные методы доставки помощи",- заявила Валери Амос, передает Центр новостей ООН.

Гуманитарный форум по Сирии в Женеве был созван в седьмой раз. В нем приняли участие представители учреждений системы ООН, их партнеров от неправительственных организаций и дипломатических представительств. Они обсудили пути мобилизации финансовых средств и обеспечения безопасного доступа к лицам, нуждающимся в помощи.

Валери Амос подчеркнула, что ситуация в Сирии ухудшается.

"Насилие приводит к широкомасштабным разрушениям и оказывает разрушительное воздействие на жизнь обычных сирийских женщин, мужчин и детей", - сказала она.

Координатор ООН по чрезвычайной помощи рассказала, что в Сирии повреждены 50% зданий всех государственных больниц. А те медучреждениях, которые пока остаются открытыми, сталкиваются с отсутствие самых элементарных медикаментов, в том числе антибиотиков и болеутоляющих средств. Здание каждой пятой школы в Сирии или разрушено или используется как убежище для перемещенных лиц.

По словам заместителя генсекретаря ООН, с момента начала кризиса в Сирии были убиты, согласно оценкам, 70 тысяч человек. Сегодня люди не чувствуют себя в большей безопасности. С июня прошлого года увеличилось число людей, нуждающихся в помощи.

Армия сирийских беженцев в соседних странах достигла 860 тысяч человек. Потоки сирийцев за границу растут. В последние восемь недель - с середины декабря - примерно 255 тысяч человек покинули Сирию в поисках убежища. 97% из них осели в Ираке, Иордании, Ливане и Турции.

Гуманитарные учреждения наращивают масштабы оказания помощи обездоленным.

"АН" писали, что два борта МЧС РФ доставили в Сирию груз "гуманитарки" и доставили сегодня в Москву 99 граждан России и СНГ - в основном, женщин и детей.

По словам Валери Амос, Всемирная продовольственная программа (ФАО) планирует к апрелю 2013 году охватить помощью примерно 2, 5 миллиона человек

Детский фонд ООН и ВОЗ провели кампанию вакцинации детей против полиомиелита и кори, которой были охвачены более миллиона малышей. Вакцинация проводилась также в районах, которые находятся под контролем оппозиции.

Валери Амос подчеркнула, что гуманитарные усилия сами по себя не приведут к разрешению кризиса в Сирии, который требует политических решений.

"Мы наблюдаем, как на наших глазах разворачивается гуманитарная трагедия", - заявила Координатор гуманитарной помощи. Она призвала протянуть руку помощи сирийцам.