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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//В мире

В Кении второй раз за месяц напали на туристов из Италии

, 15:55 [ «Аргументы Недели», ]

Источник: ANSA.it
Источник: ANSA.it

В Кении в преддверии всеобщих выборов по новой конституции произошло второе за февраль нападение на итальянских туристов. Как сообщает агентство новостей ANSA, в результате нападения неизвестных в масках пострадали двое граждан Италии - один получил огнестрельное ранение, другого ранили в руку ударом мачете.

Инцидент произошел в городе Малинди на юго-востоке страны. Сообщается, что жизнь пострадавших вне опасности.

Две недели назад, также в Малинди нападавшие ранили другую итальянку. Она чудом избежала гибели, получив огнестрельное ранение в шею.

МИД Италии уже предостерег граждан страны от посещения Кении до завершения референдума по новой конституции, разработанной нынешним коалиционным правительством из-за опасности новых вспышек насилия.

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