В Нигерии за иностранных моряков, в их числе россиянин, требуют выкуп

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20 февраля 2013, 15:18 [ «Аргументы Недели» ]

Боевики, похитившие у побережья Нигерии шестерых иностранных моряков, в том числе одного россиянина, потребовали крупный выкуп за их освобождение, сообщили в местной полиции.

В числе похищенных моряков - трое из Украины, двое из Индии, один из России. Похитители потребовали 200 млн найра (около одного миллиона евро).



У берегов Западной Африки на судно «Армада Туах 101» было совершено нападение в минувшее воскресенье. Судно «Армада Туах 101» является буксиром, оно ходит под флагом Малайзии и принадлежит компании «Армада».

Нигерийские пираты поднялись на борт буксира, захватили в плен иностранных моряков и покинули судно.

Берега Африки традиционно являются одними из самых опасных для моряков.



