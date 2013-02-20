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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//В мире

В Нигерии за иностранных моряков, в их числе россиянин, требуют выкуп

, 15:18 [ «Аргументы Недели» ]

Боевики, похитившие у побережья Нигерии шестерых иностранных моряков, в том числе одного россиянина, потребовали крупный выкуп за их освобождение, сообщили в местной полиции.

 В числе похищенных моряков - трое  из Украины, двое из Индии, один из России. Похитители потребовали 200 млн найра (около одного миллиона евро).

У берегов Западной Африки на судно «Армада Туах 101»  было совершено нападение в минувшее воскресенье. Судно «Армада Туах 101» является буксиром, оно ходит под флагом Малайзии и принадлежит компании «Армада».
Нигерийские пираты поднялись на борт буксира, захватили в плен иностранных моряков и покинули судно.
Берега Африки традиционно являются одними из самых опасных для моряков.

НС

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