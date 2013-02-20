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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//В мире

Сеголен Руаяль займётся банком

, 14:47 [ «Аргументы Недели», ]

Источник: La Voix du Nord
Источник: La Voix du Nord

Экс-кандидат в президенты Франции от соцпартии Сеголен Руаяль в четверг должна получить новый пост – вице-президента Инвестиционного общественного банка (BPI). Об этом сообщает сегодня агентство Франс-Пресс со ссылкой на Президента банка Жана-Пьера Жуайе.

Г-жа Руаяль была введена в совет директоров Инвестиционного общественного банка в качестве представителя от регионов указом от 18 февраля.

Предполагается, что уже на первом заседании, который завтра состоится в Дижоне, г-жа Руаяль получит также пост вице-президента.

Запущенный в начале этого года для финансирования бизнеса, BPI объединяет ресурсы государственного банка (OSEO), Фонда стратегических инвестиций (FSI) и кампании CDC Entreprises.

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