Коллектив Керченского рыбного порта обратился к президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой защитить порт от «рейдерского захвата» Совета министров автономии. Рабочие говорят, что на руководство и коллектив порта давят некие структуры.
В письме президенту, копией которого располагает керченская редакция «Аргументов недели – Крым», трудовой коллектив сообщает, что крымское правительство инициирует передачу Керченского рыбного порта в сферу своего управления.
//В мире
Керченский рыбный порт просит у Януковича защиты от «рейдеров» из Совмина
20 февраля 2013, 14:31 [ «Аргументы Недели» ]
Коллектив Керченского рыбного порта обратился к президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой защитить порт от «рейдерского захвата» Совета министров автономии. Рабочие говорят, что на руководство и коллектив порта давят некие структуры.