Керченский рыбный порт просит у Януковича защиты от «рейдеров» из Совмина

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20 февраля 2013, 14:31 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта www.an.crimea.ua

Коллектив Керченского рыбного порта обратился к президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой защитить порт от «рейдерского захвата» Совета министров автономии. Рабочие говорят, что на руководство и коллектив порта давят некие структуры.



В письме президенту, копией которого располагает керченская редакция «Аргументов недели – Крым», трудовой коллектив сообщает, что крымское правительство инициирует передачу Керченского рыбного порта в сферу своего управления.

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