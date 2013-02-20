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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//В мире

Керченский рыбный порт просит у Януковича защиты от «рейдеров» из Совмина

, 14:31 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта www.an.crimea.ua
Фото с сайта www.an.crimea.ua

Коллектив Керченского рыбного порта обратился к президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой защитить порт от «рейдерского захвата» Совета министров автономии. Рабочие говорят, что на руководство и коллектив порта давят некие структуры.

В письме президенту, копией которого располагает керченская редакция «Аргументов недели – Крым», трудовой коллектив сообщает, что крымское правительство инициирует передачу Керченского рыбного порта в сферу своего управления.

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