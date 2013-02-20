О своей отставке внезапно объявил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов

Премьер Болгарии Бойко Борисов сегодня он и его правительство уйдут в отставку после того как в ночь на среду в ходе массовых протестов из-за двукратного удорожания электроэнергии в ряде городов республики пострадали люди.
Накануне Борисов заявил, что национальный регулятор в области энергетики отзовет лицензию у CEZ — компании-поставщика электричества, действиями которой были, в частности, недовольны протестующие.
"АН" писали, что в ряде крупных городов Болгарии уже несколько дней проходят акции протеста. В ночь на среду пострадали восемь человек, а два дня назад в ходе столкновений пострадали 11 человек, в том числе пятеро полицейских.
Напомним, в конце января под давлением оппозиции Болгарии произошло было произведено практически полное обновление кабмина республики.