Благодаря европейскому пиару, в Финляндии выросли продажи конины

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20 февраля 2013, 10:46 [ «Аргументы Недели. Москва», Светлана Родионова, Рига ]

Фото www.yle.fi

Невозмутимые финны отреагировали на европейский «мясной скандал» по-своему: в Финляндии продажи конины выросли. Продавцы объясняют этот феномен тем, что скандал «пропиарил» продукты из конского мяса – покупатели просто вспомнили об их существовании.

Опасения о возможном вреде конины для человека финны считают беспочвенными: в стране доверяют отечественному мясу, а финскую конину считают безопасной, передает Радио Финляндии «YLE».

Тем не менее, обманывать покупателей, выдавая конину за говядину – это плохо, говорят финны.

Официальная инстанция - Финское агентство безопасности продовольствия - начинает проверку на возможное содержание конины в говяжьих продуктах, продаваемых в Финляндии. Тестирование будет вестись в нормальном режиме: к обычным проверкам не подменяют ли говядину свининой, добавятся проверки на конину.

Яана Хусу-Каллио, отвечавшая ранее за безопасность продуктов в Финляндии и в Евросоюзе, заверяет, что продукты финских магазинов безопасны для здоровья. Хусу-Каллио считает факты использования конины вместо говядины не саботажем, а обманом потребителей.