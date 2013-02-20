ООН: В Афганистане участились нападения на женщин и детей

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20 февраля 2013, 10:04 [ «Аргументы Недели» ]

Фото Центра новостей ООН с сайта un.org

В Афганистане в минувшем году участились случаи нападений на детей и женщин. В прошлом году в ходе конфликта в стране 300 девочек и женщин были убиты и 560 получили ранены, сообщает ООН.

В то же время, в минувшем году сократилось на 12% -впервые за последние шесть лет - число убитых гражданских лиц в результате вооруженных действий и террористических актов в Афганистане. Об этом говорится в ежегодном докладе о защите гражданских лиц в ходе вооруженного конфликта, представленном сегодня Миссией ООН по содействию Афганистану (МООНСА) и афганской Независимой комиссией по правам человека, передает Центр новостей ООН. Кроме того, в прошлом году на 42% сократилось число жертв среди гражданского населения в связи с воздушными операциями.

"МООНСА приветствует документально зафиксированное сокращение потерь среди гражданского населения в 2012 году. Тем не менее, цена конфликта, с точки зрения человеческих жертв, остается неприемлемой», - заявил спецпредставитель генерального секретаря ООН в Афганистане Ян Кубиш на пресс-конференции для журналистов связи с публикацией доклада.

В целом, в прошлом году в ходе конфликта в Афганистане были убиты и ранены 7559 гражданских лиц. 81% этих жертв в 2012 году - жертвы насилия со стороны антиправительственных формирований, в том числе "Талибана". На их совести 6131 убитых и раненых гражданских лиц. 8% жертв - результат военных операций национальных и международных сил безопасности