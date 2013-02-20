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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

В Греции проходит антиправительственная всеобщая забастовка

, 08:45 [ «Аргументы Недели» ]

В Греции в среду проходит первая в этом году всеобщая забастовка. Греки протестуют против жестких мер экономии, принимаемых правительством в обмен на кредиты Евросоюза и Международного валютного фонда.

В забастовке участвуют все госучреждения и компании, транспорт, банки, больницы, суды, школы и университеты. Также будут бастовать многие работники частного сектора.

В Афинах запланированы два больших профсоюзных митинга.

Забастовка затронет железные дороги и пассажирские паромы.

В Афинах будут с перебоями ходить автобусы и троллейбусы. Метро же будет работать в нормальном режиме за исключением участка, ведущего в аэропорт.

ЛБ

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