Из Сирии самолеты МЧС РФ вывезли 99 россиян и граждан СНГ

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20 февраля 2013, 07:26 [ «Аргументы Недели» ]

Фото МЧС РФ.

В Москву из сирийского города Латаки бортом МЧС России ночью среды доставлены 99 граждан РФ и СНГ. "АН" писали, что два самолета авиации МЧС России с грузом гуманитарки вылетели в Сирию накануне утром.

ИЛ-62 с гражданами, выразившими желание покинуть Сирию на борту, приземлился в полночь аэропорту Домодедово. Среди прибывших самолетом МЧС России находятся россияне, граждане Украины, Белоруссии, Узбекистана и Киргизии, - сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Второй самолет МЧС России ИЛ-76 отправился к месту постоянной дислокации на аэропорт "Раменское".

В аэропорту Домодедово организован оперативный штаб, работают психологи и медики. Осуществляется регистрация всех прибывших из Сирии, определение дальнейшего маршрута следования, а также организуется доставка на вокзалы и аэропорты для отправки их в места проживания.