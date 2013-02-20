В Канзас-сити фура врезалась в газопровод: от взрыва пострадали люди

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20 февраля 2013, 07:10 [ «Аргументы Недели» ]

В американском штате Миссури в ночь на среду в результате взрыва газа и последовавшего пожара в фешенебельном районе города Канзас-Сити три человека числятся пропавшими без вести и 8 госпитализированы с тяжелыми ранениями.



Взрыв прогремел после того, как грузовик врезался в газопровод. Инцидент произошел рядом с рестораном. Здание полностью сгорело. Сейчас пожарные продолжают бороться с огнем, который перекинулся на другие постройки. Отмечается, что ЧП произошло в районе, где находятся многочисленные магазины, рестораны и развлекательные заведения.