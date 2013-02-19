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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Свободовцам из-за Ленина грозит до 4 лет тюрьмы

19 февраля 2013, 23:09 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта www.an.crimea.ua
Фото с сайта www.an.crimea.ua

«Укравтодор» начнет плановый ямочный ремонт при повышении температуры до +5.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») планирует начать плановый ямочный ремонт на всей сети дорог при благоприятных погодных условиях – когда температура воздуха поднимется выше +5 и покрытие дорог будет сухим. Как сообщает пресс-служба вице-премьер-министра Александра ВИЛКУЛА, об этом сообщил первый заместитель «Укравтодора» Николай МЕЗДРИН во время выездного рабочего совещания на участке ремонта дороги (с 23-го по 30-й км) трассы Киев-Одесса, передает УНИАН.

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КИ

//картина дня

В мире

Как сейчас живут в Сирии

Как сейчас живут в Сирии

Война в Сирии закончена. Об этом Кремль объявил официально. Любят ли там русских и как Сирия возвращается к тихой жизни, посмотрел корреспондент АН. В переводе с арабского садык — это друг. В Сирии теперь это еще и синоним слова «русский». Особенно, если речь идет о глубинке.

Три крупнейших европейских лоукостера выразили желание летать в РФ. Ирландская авиакомпания Ryanair, британская EasyJet и венгерская WizzAir подали заявки в петербургский аэропорт Пулково.

Три крупнейших европейских лоукостера выразили желание летать в РФ. Ирландская авиакомпания Ryanair, британская EasyJet…

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