Свободовцам из-за Ленина грозит до 4 лет тюрьмы

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19 февраля 2013, 23:09 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта www.an.crimea.ua

«Укравтодор» начнет плановый ямочный ремонт при повышении температуры до +5.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») планирует начать плановый ямочный ремонт на всей сети дорог при благоприятных погодных условиях – когда температура воздуха поднимется выше +5 и покрытие дорог будет сухим. Как сообщает пресс-служба вице-премьер-министра Александра ВИЛКУЛА, об этом сообщил первый заместитель «Укравтодора» Николай МЕЗДРИН во время выездного рабочего совещания на участке ремонта дороги (с 23-го по 30-й км) трассы Киев-Одесса, передает УНИАН.

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