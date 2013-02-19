Янукович поручил Азарову ускорить выполнение экономических реформ

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19 февраля 2013, 23:06 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта www.an.crimea.ua

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ поручил Кабмину ускорить выполнение и улучшить состояние реализации программы экономических реформ на 2010-2014 годы.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается, ЯНУКОВИЧ, в частности, поручил премьер-министру ускорить внесение на рассмотрение Верховной рады законопроектов, подготовленных во исполнение Нацлана действий на 2012 год по внедрению программы экономических реформ на 2010-2014 годы «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство».

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