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Янукович поручил Азарову ускорить выполнение экономических реформ
19 февраля 2013, 23:06 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Виктор ЯНУКОВИЧ поручил Кабмину ускорить выполнение и улучшить состояние реализации программы экономических реформ на 2010-2014 годы.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Как отмечается, ЯНУКОВИЧ, в частности, поручил премьер-министру ускорить внесение на рассмотрение Верховной рады законопроектов, подготовленных во исполнение Нацлана действий на 2012 год по внедрению программы экономических реформ на 2010-2014 годы «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство».