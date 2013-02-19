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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Обама принял отставку кандидата на пост главкома НАТО

19 февраля 2013, 22:55 [ «Аргументы Недели» ]

Президент США Барак Обама принял отставку генерала Джона Аллена, который мог занять пост главкома НАТО, сообщила сегодня пресс-служба Белого дома. Проблемы со здоровьем?

«Я встретился с Алленом и принял его просьбу об отставке из вооруженных сил, чтобы он мог решить проблемы со здоровьем в своей семье. Я желаю ему и его семье удачи и благодарю за отличную работу в Афганистане», - приводит во вторник пресс-служба Белого дома текст заявления Обамы.
О каких проблемах со здоровьем говорил Обама – неизвестно.

НС

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