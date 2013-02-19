Связь NASA с МКС была утеряна

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19 февраля 2013, 22:38 [ «Аргументы Недели» ]

Международная космическая станция (МКС) во вторник потеряла связь с Землей из-за технических неполадок, сообщается на сайте NASA. Связь пропала примерно в 09:45 (18:45 мск).

Центр управления полетом в Хьюстоне сумел временно установить связь с экипажем и передать ему соответствующие инструкции.



Связь со станцией была успешно восстановлена в 11.34 (21.34 мск), сообщили на официальной странице американского космического ведомства в сети Twitter.



