В Сербии ограблена вилла вдовы маршала Тито

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19 февраля 2013, 20:47 [ «Аргументы Недели» ]

Неизвестные ограбили виллу 89-летней Йованки Будисавлевич в Белграде, вдовы маршала Иосипа Броза Тито, бывшего лидера социалистической Югославии. Женщина в момент ограбления не пострадала.



Грабители проникли в коттедж, украв документы, драгоценности, деньги и одну скульптуру, сообщает gazeta.ru. Как рассказали адвокаты, в момент ограбления вдова маршала Тито находилась в другой части здания, полицию вызвала охрана.

По другим данным, полицию вызвала сама Будисавлевич, «заметив воров и услышав странные звуки».



