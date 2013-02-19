Во Франции запускают дешевые скоростные поезда

//В мире

19 февраля 2013, 18:04 [«Аргументы Недели. Москва», Наталья Копосова, Париж ]

Фото www.iohanga.ru

Жители Франции и гости получили сегодня приятную новость от кампании «Уиго». Новые скоростные поезда предложат покупателям билеты в 10 евро. Об этом сообщила национальная железнодорожная кампания SNCF.

400 000 мест поступит в продажу по этой стоимости, - что составляет 10% от объема всех реализуемых билетов. Запуск поездов «Уиго» планируется с 1 апреля.

До сих пор во Франции присутствовали лишь аналогичные авиакомпании, регулярно представляющие свои сервис по низкой стоимости. Железнодорожная кампания, продолжившая политику снижения цен на наземном транспорте, до последнего момента держала цифру в секрете, анонсируя лишь то, что стоимость билета будет ниже 25 евро, являющейся сегодня фактически первой ценой на скоростных поездах.