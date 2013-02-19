Операция на легких Крыма

//В мире

19 февраля 2013, 16:28 [«Аргументы Недели», Дарья ХОРИШКО, «Аргументы недели — Крым» ]

an.crimea.ua

То ли властям украинским в Евросоюз попадать расхотелось, то ли лишняя копеечка (тем более не маленькая) оказалась важнее заоблачных мечтаний, да только факт остается фактом: законы в стране принимаются явно без учета европейских ценностей.

Поясню. «Аргументы недели — Крым» уже не раз писали о том, как безжалостно застраиваются южнобережные парки и пляжи. К слову, крымские власти в последнее время взяли моду подобные стройки отслеживать и показательно под прицелами телекамер сносить. Но дело не в этом. Как недавно стало известно общественности, в частности из нашего сюжета «Мисхорский парк разорвут на куски», большая часть коттеджей, возмущающих чувства крымчан, теперь может появляться в парках и заповедниках абсолютно законно. Тут стоит напомнить о принятом изменении в закон относительно разграничения земель государственной и коммунальной собственности, которое незаслуженно осталось без внимания прессы и общественности. Среди прочих, не имеющих особого смысла перемен, служащих только для отвлечения внимания, затерялась вот такая деталь: «пункт третий статьи 84 отменить».

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