Жак Рогге готов обсуждать вопрос реформирования спортивной борьбы

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19 февраля 2013, 16:09 [«Аргументы Недели. Москва», Петр Горбатенко, Москва ]

Источник: Telegraph.co.uk

Президент МОК Жак Рогге готов в марте провести встречу с новым президентом FILA Ненадом Лаловичем, который был избран на бюро международной федерации спортивной борьбы в тайландском Пхукете, рассказал на пресс-конференции в Москве президент ФСБР Михаил Мамиашвили.

По имеющейся у него информации, Рогге принял решение в первую очередь выслушать предложения президента FILA о реформировании спортивной борьбы, как олимпийского спорта, а уже потом договариваться о встречах с представителями национальных олимпийских комитетов и президентов национальных федераций.

На прошлой неделе, глава Олимпийского комитета России Александр Жуков уже обратился к главе МОК обсудить возможность избежать исключения спортивной борьбы из программы Олимпийских игр.