Париж пошел на исторический рекорд по количеству квартирных краж

//В мире

19 февраля 2013, 13:57 [«Аргументы Недели. Москва», Наталья Копосова, Париж ]

Фото www.magpermmet.ru

Кражи в домах столицы Франции на начало 2013 увеличились до 58% в центре Парижа и до 41% в его окрестностях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такого размаха воровства, как утверждает газета «Фигаро», здесь еще никогда не видели.

По информации газеты, число краж в Париже увеличилось с 703 случаев, зарегистрированных полицией в январе 2012 года до 1117 в январе 2013 года. Таким образом цифра выросла на 58,89%, достигнув исторического рекорда.

Оппоненты нынешней власти - «Союз за народное движение», видит причины данного взрыва в безнаказанности. «Причины прежде всего в чувстве безнаказанности, которое прогрессирует у бандитов, как эффект политики Тобира» (министра юстиции - прим. Ред.)- комментирует Бруно Бещиза, национальный секретарь «Союза за народное движение» в области обеспечения безопасности, региональный депутат от Сен Сан Дени.

Кроме того, как отмечает Бещиза «Все специалисты знают, что количество квартирных краж усилилось вместе с гиперактивностью некоторых банд из Восточной Европы, которые совершают свои рейды в Париже и его пригородах».