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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Суда с россиянами на борту арестованы в Великобритании

19 февраля 2013, 13:06 [ «Аргументы Недели» ]

Пять грузовых судов с россиянами и украинцами на борту арестованы в порту города Рай в Восточном Суссексе, около 40 моряков не могут выйти на сушу и живут на борту, не получая зарплаты и не имея возможности вернутся домой.
 
По данным Интернет-СМИ, морякам оказывает поддержку благотворительная организация Lions Club, арест наложен за долги компании-владельца Independent Shipping, глава которой Стив Дадмен заявил, что намерен решить данную проблему за неделю.
ЕП

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