Оборону Латвии будет крепить отряд кибер-защитников

//В мире

19 февраля 2013, 12:36 [«Аргументы Недели. Москва», Светлана Родионова, Рига ]

Фото www.rus.delfi.lv

В составе Национальных вооруженных сил Латвии создается новое подразделение - специальный Отряд по киберзащите («Kiberaizsardzībasvienība»). Проникновение Интернета практически во все сферы жизни создает уязвимость киберпространства и угрозу безопасности государства. Это наглядно показал пример Эстонии, ставшей в 2007 году первой в мире жертвой кибератак, направленных против государства. В течение месяца вебсайты и серверы эстонского правительства, банков, средств массовой информации подвергались массированным хакерским атакам.

В 2011 году в Эстонии в составе Кайтселийта (добровольческой части Сил обороны) было создано подразделение киберзащиты, которое объединило добровольцев-специалистов по информационной безопасности. Теперь и Латвия также ощутила необходимость в создании такого специального подразделения.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Латвии, в отряд по киберзащите войдут примерно 100 высококвалифицированных специалистов в сфере информационных технологий. Обеспечивать кибербезопасность государства они будут в свободное от работы время – по примеру земессаргов (буквальный перевод «земессарги» - «защитники земли»). («Земессардзе» - это добровольное военизированное общественное формирование самообороны, являющееся частью Национальных вооружённых сил Латвийской Республики).

«Киберземессарги» будут в кризисных ситуациях оказывать поддержку государственным органам, занимающимся охраной киберпространства страны профессионально.

Членам нового формирования обещают поездки в другие страны - по обмену опытом, возможность усовершенствовать свои знания на национальном и международном уровне и даже доступ к государственной тайне – ведь они будут иметь отношение к вопросам, касающимися государственной безопасности.