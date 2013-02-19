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//В мире

Выборы президента Армении: подсчитаны все голоса. ВИДЕО

19 февраля 2013, 11:31 [ «Аргументы Недели» ]

В Армении подсчитали сто процентов бюллетеней по выборам президента страны, сообщает ЦИК. Согласно предварительным результатам, с большим отрывом лидирует действующий глава государства Серж Сарксян. У него чуть больше 58,5% голосов.

Таким образом, как писали "АН", председатель правящей Республиканской партии Армении обеспечил себе победу уже в первом туре. Он опередил ближайшего соперника почти на 20%.

Оппозиция с такими результатами не согласилась.

Согласно закону, официальные результаты Центризбирком Армении должен огласить не позднее 7 суток со дня голосования. Именно столько отводится времени кандидатам и их доверенным лицам, чтобы оспорить результаты прошедшего голосования.

ЛБ

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