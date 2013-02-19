Подросток, расстрелявший в США 20 детей, хотел превзойти Брейвика

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19 февраля 2013, 11:09 [«Аргументы Недели», Петр Горбатенко, Москва ]

Фото с сайта Globalresearch.ca

Адам Ланза, в декабре устроивший бойню в начальной школе города Ньютаун в штате Коннектикут, хотел превзойти норвежского стрелка Андерса Брейвика, который за полтора года до этого расстрелял 69 человек на острове Утойя, недалеко от Осло. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что Ланза выбрал школу Sandy Hook, как самую удобную цель. Расследование бойни еще не завершено, но уже известно, что 20-летний подросток, предположительно страдавший синдромом Аспергера, перед тем, как отправиться в школу, во сне застрелил свою мать. Ворвавшись в школу, он расстрелял 20 учеников начальных классов, а также 6 сотрудников, используя целый арсенал оружия, после чего сам застрелился.

Полиция штата Коннектитут отказалась комментировать эту информацию на основании того, что в расследовании произошедшего не поставлена точка.