Мясную продукцию Nestle изымают из магазинов в Италии и Испании

//В мире

19 февраля 2013, 09:11 [ «Аргументы Недели» ]

Свою мясную продукцию из магазинов Италии и Испании из-за наличия в ней конины изымает "Нестле". Международная группа компаний приостановила поставку продукции, а также проинформировала местные власти о случившемся.

"АН" писали, что в Европе разгорается скандал: в продукции многих производителей обнаружена конина вместо говядины.

На сегодняшний день замороженные полуфабрикаты с кониной обнаружены в торговых сетях Великобритании, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Кипра, Люксембурга, Польши, Франции, Швейцарии и Швеции. Речь идет о сотнях тысяч упаковок полуфабрикатов. Их также изымают из оборота.