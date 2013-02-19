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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Мясную продукцию Nestle изымают из магазинов в Италии и Испании

19 февраля 2013, 09:11 [ «Аргументы Недели» ]

Свою мясную продукцию из магазинов Италии и Испании из-за наличия в ней конины изымает "Нестле". Международная группа компаний приостановила поставку продукции, а также проинформировала местные власти о случившемся.

"АН" писали, что в Европе разгорается скандал: в продукции многих производителей обнаружена конина вместо говядины.

На сегодняшний день замороженные полуфабрикаты с кониной обнаружены в торговых сетях Великобритании, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Кипра, Люксембурга, Польши, Франции, Швейцарии и Швеции. Речь идет о сотнях тысяч упаковок полуфабрикатов. Их также изымают из оборота.

ЛБ

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