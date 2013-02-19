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19 февраля 2013, 07:26 [ «Аргументы Недели» ]

Причина пожара на лайнере Carnival Triumph установлена, к возгоранию в машинном отделении круизного лайнера привела утечка топлива, в итоге Carnival Triumph несколько дней дрейфовал по Мексиканскому заливу.

Из пассажиров и членов экипажа при пожаре никто не пострадал, всего "заложниками ситуации" на круизном лайнере оказались 3143 пассажира и 1086 членов экипажа.

Пассажиры Carnival Triumph считают себя морально пострадавшими, телеканалы США передают, что в суд уже поданы иски на компанию-перевозчика с требованием возместить физический и моральный ущерб.