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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Причина пожара на лайнере Carnival Triumph установлена

19 февраля 2013, 07:26 [ «Аргументы Недели» ]

Причина пожара на лайнере Carnival Triumph установлена, к возгоранию в машинном отделении круизного лайнера привела утечка топлива, в итоге Carnival Triumph несколько дней дрейфовал по Мексиканскому заливу.
 
Из пассажиров и членов экипажа при пожаре никто не пострадал, всего "заложниками ситуации" на круизном лайнере оказались 3143 пассажира и 1086 членов экипажа.
 
Пассажиры Carnival Triumph считают себя морально пострадавшими, телеканалы США передают, что в суд уже поданы иски на компанию-перевозчика с требованием возместить физический и моральный ущерб.
ЕП

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