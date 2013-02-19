Армения выбрала своего президента в первом же туре: победил Серж Саргсян

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19 февраля 2013, 07:03 [ «Аргументы Недели» ]

Кадр Аrm.news

В Армении накануне прошли президентские выборы, на которых жители страны выбирали главу государства из 7 кандидатов. Один участник президентской гонки отказался от нее накануне дня голосования.

В победители вышел лидер правящей Республиканской партии Армении, действующий президент Серж Саргсян, с 58,64% голосов ( 861,167 тысячи избирателей), свидетельствуют результаты на сайте ЦИК республики после подсчета данных со всех 1988 избирательных участков, передает РИА Новости

На втором месте - первый министр иностранных дел независимой Армении, бывший гражданин США Раффи Ованесян, который возглавляет оппозиционную парламентскую партию "Наследие". Он набрал 36,75% голосов избирателей.

С большим отрывом от фаворитов президентской гонки третье место занял депутат парламента и лидер невлиятельной оппозиционной партии "Свобода" Грант Багратян. У него - 2,15% голосов.

За бывшего диссидента Паруйра Айрикяна, который провел около 18 лет в советских тюрьмах, лагерях и ссылках, а во время предвыборной кампании, в ночь на 1 февраля, как писали "АН"", получил огнестрельное ранение в результате покушения, проголосовали 1,23% избирателей.

0,57 проц электората отдали свои голоса за Андреаса Гукасяна, который с 21 января проводит голодовку в центре Еревана. Преуспевающий бизнесмен, руководитель частной радиостанции "Радио хай" /"Радио армянское"/ передумал снимать свою кандиатуру и в понедельник объявил, что завершит свою акцию 20 февраля после того, как Центризбирком огласит предварительные итоги выборов.

0,42 % голосов получил беспартийный специалист по эпосу Вартану Седракяну.

Бывший поверенный в делах Армении в Казахстане, а затем - глава МИД и советник президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Арман Меликян с 0, 24% голосов - на последнем месте.

По закону окончательные итоги выборов ЦИК должен объявить до вечера завтрашнего дня.