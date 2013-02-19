Миссисипи ратифицировал 13-ю поправку к Конституции США, отменяющую рабство

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19 февраля 2013, 06:15 [ «Аргументы Недели» ]

Телеканал FoxNews сообщает, что штат Миссисипи ратифицировал 13-ю поправку к Конституции США об отмене рабства, которую почти 150 лет назад, в 1865 году, принял Конгресс США, теперь официально рабство в США запрещено.

Поправку об отмене рабства ратифицировал Конгресс США в 1865 году, когда за ее принятие проголосовали представители 27 из существовавших тогда 36 штатов. В Миссисипи голосование прошло только в 1995 году, но процедура отмены рабства юридически не была доведена до конца.