Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Миссисипи ратифицировал 13-ю поправку к Конституции США, отменяющую рабство

19 февраля 2013, 06:15 [ «Аргументы Недели» ]

Телеканал FoxNews сообщает, что штат Миссисипи ратифицировал 13-ю поправку к Конституции США об отмене рабства, которую почти 150 лет назад, в 1865 году, принял Конгресс США, теперь официально рабство в США запрещено.
 
Поправку об отмене рабства ратифицировал Конгресс США в 1865 году, когда за ее принятие проголосовали представители 27 из существовавших тогда 36 штатов. В Миссисипи голосование прошло только в 1995 году, но процедура отмены рабства юридически не была доведена до конца.
 
АН напоминают: инициатором отмены рабства в США был Авраам Линкольн - президент США с 1861 по 1865 год.
ЕП

//картина дня

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предложил британцу Чарльзу Роули, пострадавшему от нервно-паралитического вещества "Новичок", пройти лечение в России.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предложил британцу Чарльзу Роули, пострадавшему…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его младший сын Михаил заставил всю семью разговаривать на государственном языке. По его словам, молодой человек…

//новости ан

Известный актёр и режиссёр Владимир Меньшов рассказал о своих простых родителях и любви к искусству. По его словам, он никогда не думал, что сможет стать талантливым…

Известный российский телеведущий и хороший друг Анастасии Заворотнюк Сергей Майоров поделился забавной историей о необычном подарке Сергея Жигунова актрисе. По его словам…