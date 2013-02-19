На eBay начали торговать осколками челябинского метеорита

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19 февраля 2013, 06:07 [ «Аргументы Недели» ]

В Интернете на аукционе Ebay предприимчивые россияне и даже граждане США предлагают вниманию потенциальных покупателей кусочки метеорита, упавшего в минувшую пятницу в Челябинской области.

Теперь предприимчивые граждане торгуют кусочками небесного тела, так, житель Лас-Вегаса ( Невада ), предлагает осколок размером 2 см, уточняя, что его прислал в США российский родственник.