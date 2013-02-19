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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

На eBay начали торговать осколками челябинского метеорита

19 февраля 2013, 06:07 [ «Аргументы Недели» ]

В Интернете на аукционе Ebay предприимчивые россияне и даже граждане США предлагают вниманию потенциальных покупателей кусочки метеорита, упавшего в минувшую пятницу в Челябинской области.
 
 
Теперь предприимчивые граждане торгуют кусочками небесного тела, так, житель Лас-Вегаса ( Невада ), предлагает осколок размером 2 см, уточняя, что его прислал в США российский родственник.
 
АН напоминают: Метеоритный дождь, прошедший над Уралом, мог быть предвестником астероида, прошедшего в минувшую пятницу на минимальном расстоянии от Земли.
ЕП

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