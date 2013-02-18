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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

На Черноморском флоте скандал: матросов «доили» на приезд министра

18 февраля 2013, 22:18 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта www.an.crimea.ua
Фото с сайта www.an.crimea.ua

Военная прокуратура флота России проверяет командиров по выявленному факту вымогательства. Деньги собирали под предлогом подготовки приема Сергея ШОЙГУ, который прибудет в Севастополь 20 февраля.

Скандал касается неуставных отношений (к которым относятся и поборы) в севастопольской воинской части 13140. Заместитель военного прокурора Дмитрий ОВЖЕРИН так прокомментировал рейд подчиненных:  «В наше ведомство поступила информация о вымогательстве денег с солдат, а также физическом насилии на территории части № 13140. Мы инициировали проверку».

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