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18 февраля 2013, 21:50 [ «Аргументы Недели» ]

фото: aeromil-yf.pagesperso-orange.fr

В воскресенье во Франции в больнице города Бастия на острове Корсика скончался французский летчик-ас, участник Второй мировой войны в составе легендарного советско-французского авиационного полка "Нормандия-Неман" Пьер Лорийон в возрасте 94 лет.

Сегодня об этом сообщили журналистам во французском обществе памяти "Нормандии-Неман" .

Министр по делам ветеранов Кадер Ариф заявил, что "Франция скорбит сегодня в связи с утратой прославленного летчика-истребителя, который отвагой, стойкостью и преданностью делу свободы и демократии беспрестанно служил Франции".

По его словам, прощание с Лорийоном состоится в ближайшие дни в Париже.

Сегодня во Франции в живых остались лишь двое французских пилотов легендарного советско-французского полка: Жан Соваж и Гаэль Табюре.

Напомним, Пьер Лорийон в составе "Нормандии-Неман" воевал с марта 1944 года. В воздушных схватках с фашистами за годы войны он одержал восемь побед. За воинскую доблесть был удостоен Большого креста Ордена Почетного Легиона Франции, Ордена Красной Звезды, медали "За Победу" и других боевых наград.