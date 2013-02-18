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18 февраля 2013, 21:18 [ «Аргументы Недели» ]

Премьер-министр Молдовы Влад Филат будет допрошен по делу о незаконном прослушивании телефонов в государственной налоговой инспекции. Ряд членов правительства и депутатов также будут допрошены.

В качестве подозреваемого по делу проходит начальник Главной государственной налоговой инспекции Николай Викол.

Об этом сегодня в ходе брифинга заявил глава Национального центра по борьбе с коррупцией Виорел Кетрару. Он отметил, что в деле имеется достаточно доказательств того, что высокопоставленные чиновники оказывали давление на Викола.



Именно поэтому уголовное дело, по словам Кетрару, вызвало нападки и обвинения в адрес НЦБК со стороны представителей некоторых партий. «Тот факт, что одна из партий выразила нам вотум недоверия, дает нам стимул идти до конца», – сказал Кетрару. Генерал при этом предположил, что после вызова на допрос чиновники постараются дискредитировать возглавляемое им ведомство.



«Могут уволить меня, некоторых моих коллег, расформировать Центр и даже разрушить его, но нельзя уничтожить доказательства и действия, которые были совершены и установлены», – заявил он, сообщает nr2.ru.

Вотум недоверия НЦБК выразила Либерально-демократическая партия, возглавляемая премьером Филатом. ЛДПМ обвинила Центр в реализации политических заказов. Поводом для этого стали масштабные обыски, проведенные НЦБК 15 февраля, в том числе в правительстве и Налоговой инспекции.



В этот же день был задержан на 72 часа по подозрению в коррупционных действиях глава ГГНИ Николай Викол, которому сегодня суд продлил предварительный арест на 20 дней. Ранее по нескольким уголовным делам были признаны подозреваемыми несколько министров, назначенных по квоте ЛДПМ, – глава Минздрава Андрей Усатый и глава Минфина Вячеслав Негруца.





