Кофе без сигарет = Крым без табака?

//В мире

18 февраля 2013, 21:00 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта www.an.crimea.ua

Два месяца назад в Украине вступил в силу закон, запрещающий курение в общественных местах. «Аргументы недели – Крым» совместно с активистом коалиции «Крым без табачного дыма» решили выяснить, как соблюдаются требования закона.

Вместе с Мариной ХАРЛАМОВОЙ, координатором мониторинговых программ коалиции, мы прошлись по симферопольским барам и кафе, а также заглянули в один из ночных клубов, чтобы узнать, курят ли в заведениях, как их работники и посетители относятся к указанному нововведению, отразился ли закон на прибыли?

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