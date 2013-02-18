Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Кофе без сигарет = Крым без табака?

18 февраля 2013, 21:00 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта www.an.crimea.ua
Фото с сайта www.an.crimea.ua

Два месяца назад в Украине вступил в силу закон, запрещающий курение в общественных местах. «Аргументы недели – Крым» совместно с активистом коалиции «Крым без табачного дыма» решили выяснить, как соблюдаются требования закона.

Вместе с Мариной ХАРЛАМОВОЙ, координатором мониторинговых программ коалиции, мы прошлись по симферопольским барам и кафе, а также заглянули в один из ночных клубов, чтобы узнать, курят ли в заведениях, как их работники и посетители относятся к указанному нововведению, отразился ли закон на прибыли?

Читать дальше

КИ

//картина дня

Несмотря на популярность рассуждений о переходе на четырехдневную рабочую неделю с сохранением или даже повышением зарплат, экономисты предупреждают, что надеяться на это не нужно. Как бы не пришлось работать больше за меньшие деньги, передаёт КП.

Несмотря на популярность рассуждений о переходе на четырехдневную рабочую неделю с сохранением или даже повышением…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его младший сын Михаил заставил всю семью разговаривать на государственном языке. По его словам, молодой человек…

//новости ан

Известный актёр и режиссёр Владимир Меньшов рассказал о своих простых родителях и любви к искусству. По его словам, он никогда не думал, что сможет стать талантливым…

Известный российский телеведущий и хороший друг Анастасии Заворотнюк Сергей Майоров поделился забавной историей о необычном подарке Сергея Жигунова актрисе. По его словам…

//новости ан