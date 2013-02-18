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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Предварительно: президент Армении Саргсян лидирует на выборах с 58% голосов

18 февраля 2013, 21:00 [ «Аргументы Недели» ]

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Действующий президент Армении Серж Саргсян побеждает на президентских выборах с 58% голосов в первом туре. На втором месте Раффи Ованнисян с 32%, остальные кандидаты набирают менее 5%.

 Об этом свидетельствуют данные еxit-poll, который  проводился организацией Baltic Surveys/The Gallup Organization на 120 избирательных участках, сообщает gazeta.ru.


Все 1988 избирательных участков закрылись в 20:00 по местному времени, совпадающим с московским. В выборах, по предварительным данным ЦИК Армении на 17:00 приняли участие порядка половины избирателей.


Президент Армении избирается сроком на пять лет, с правом переизбираться на второй срок. Первые предварительные результаты по выборам станут известны только завтра 19 февраля не позднее 20:00, а окончательные результаты ЦИК Армении объявит через неделю. Также 19 февраля первые наблюдения за прошедшими выборами представит Миссия наблюдателей от СНГ.

НС

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