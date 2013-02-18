Евросоюз ужесточил санкции в отношении КНДР

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18 февраля 2013, 20:51 [ «Аргументы Недели» ]

Стало известно, что после очередных ядерных испытаний КНДР Евросоюз решил ужесточить санкции в отношении Северной Кореи и принял новый пакет санкций, которые касаются торговли. Ужесточение санкций было также одобрено Совбезом ООН. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ужесточение санкций предусматривает внесение в так называемый "черный список" ЕС ряда новых имен и организаций КНДР. Гражданам Северной Кореи из "черного списка" запрещен въезд на территорию сообщества, а их счета в европейских банках подлежат замораживанию. Юридическим лицам запрещено ведение бизнеса в странах ЕС или с европейскими партнерами.

Санкции вводят запрет на торговлю северокорейских государственных облигаций, золота, драгоценных металлов и алмазов, а также на торговлю техникой двойного назначения, системами и материалами, которые могут быть использованы для создания компонентов баллистических ракет, в частности, несколькими видами алюминия.

Напомним, Северная Корея провела на прошедшей неделе третьи за свою историю ядерные испытания. Мощность подземного взрыва, по некоторым данным, превысила 7 килотонн. По данным американских экспертов, мощность ядерной бомбы могла составлять около 15 килотонн. Ранее ядерные испытания проводились в 2006 и 2009 годах.