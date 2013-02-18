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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Основатель торговой сети Metro покончил с собой

18 февраля 2013, 19:56 [ «Аргументы Недели» ]

фото: metro.at
фото: metro.at

Один из самых богатых людей Европы, основатель известной немецкой торговой сети Metro покончил с собой. Тело 89-летнего Отто Байсхайма было обнаружено в его поместье в немецком городе Роттах-Эгерн. Он был неизлечимо болен, сообщает издание Bild.

Состояние Байсхайма оценивается в 3,3 миллиарда евро, он владел 9,97% Metro Group. Предполагается, что его состояние будет передано двум некоммерческим фондам в Германии и Швейцарии.

Глава компании Олаф Кох заявил от имени 28 000 сотрудников Metro по всему миру, что все они глубоко скорбят из-за смерти Байсхайма.

Гипермаркеты Metro начали открываться в европейских городах с 1968 года. Концерн Metro был основан в 1996 году в результате слияния трех "торговых китов" Германии: Metro Cash-and-Carry, Kaufhaus и Kaufhof. Сейчас торговый холдинг Metro является пятым по величине торговым домом в мире, который включает в себя сеть супермаркетов Metro, Kaufhof, Media Markt, Saturn, Praktiker, Real, Extra. В Европе компания является третьей по величине.

СБ

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