Британская разведка разместила в интернете вакансию специалиста по России

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18 февраля 2013, 18:20 [ «Аргументы Недели» ]

sosmed.net

Британская служба разведки MI5 ищет в интернете специалиста по России. Анонс вакансии: «Чем глубже вы знаете язык, тем больше вы можете раскрыть». Об этом сообщается на сайте службы.

«Используя свое владение русским языком, а также знания в области культуры, истории, политики, идеологии и экономики вы поможете нам составить четкое представление о собранных разведданных. Ваша работа поможет нам составить хорошо-информированную точку зрения о возможных угрозах национальной безопасности, в том числе о терроризме и шпионаже», — говорится в сообщении о вакансии «Аналитика разведданных».



Как отмечают в MI5, претендовать на работу могут только родившиеся или натурализованные британцы, чьи родители также являются гражданами страны или имеют с ней прочные связи. Соискатели также обязаны проживать на территории страны в течение последних 9 лет.

MI5 - государственное ведомство британской контрразведки, осуществляющее свою деятельность в соответствии с полномочиями, предоставленными «Законом о службе безопасности 1989 года» министру внутренних дел Соединённого Королевства, но не входящее в структуру Министерства внутренних дел. С 1995 года расположено в Темз-хаусе в Лондоне. Входит в структуру Объединённого разведывательного комитета.



