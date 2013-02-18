Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Британская разведка разместила в интернете вакансию специалиста по России

18 февраля 2013, 18:20 [ «Аргументы Недели» ]

sosmed.net
sosmed.net

Британская служба разведки MI5 ищет в интернете специалиста по России. Анонс вакансии: «Чем глубже вы знаете язык, тем больше вы можете раскрыть». Об этом сообщается на сайте службы.

  «Используя свое владение русским языком, а также знания в области культуры, истории, политики, идеологии и экономики вы поможете нам составить четкое представление о собранных разведданных. Ваша работа поможет нам составить хорошо-информированную точку зрения о возможных угрозах национальной безопасности, в том числе о терроризме и шпионаже», — говорится в сообщении о вакансии «Аналитика разведданных».


Как отмечают в MI5, претендовать на работу могут только родившиеся или натурализованные британцы, чьи родители также являются гражданами страны или имеют с ней прочные связи. Соискатели также обязаны проживать на территории страны в течение последних 9 лет.

 MI5 - государственное ведомство британской контрразведки, осуществляющее свою деятельность в соответствии с полномочиями, предоставленными «Законом о службе безопасности 1989 года» министру внутренних дел Соединённого Королевства, но не входящее в структуру Министерства внутренних дел. С 1995 года расположено в Темз-хаусе в Лондоне. Входит в структуру Объединённого разведывательного комитета.

НС

//картина дня

В мире

СМИ назвали российские подлодки, способные сделать США "необитаемыми"

СМИ назвали российские подлодки, способные сделать США "необитаемыми"

Американские источники оценили всю мощность ракет, расположенных на подводных на российских атомных подлодках "Борей". По мнению издания, России не понадобятся другие ядерные силы, чтобы нанести мощный удар по США.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил ключи от квартир экипажу совершившего аварийную посадку в подмосковном аэропорту "Жуковский" самолёта А321 .

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил ключи от квартир экипажу совершившего аварийную посадку…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его младший сын Михаил заставил всю семью разговаривать на государственном языке. По его словам, молодой человек…

//новости ан

Известный актёр и режиссёр Владимир Меньшов рассказал о своих простых родителях и любви к искусству. По его словам, он никогда не думал, что сможет стать талантливым…

//новости ан

Известный российский телеведущий и хороший друг Анастасии Заворотнюк Сергей Майоров поделился забавной историей о необычном подарке Сергея Жигунова актрисе. По его словам…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Ксения Собчак похвасталась строящимся домом. Телеведущая решила поделиться со своими подписчиками фотографией будущего семейного гнездышка. Стройка идет полным ходом…