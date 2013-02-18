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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Украинские клубы проигнорируют заседание по обсуждению чемпионата СНГ

18 февраля 2013, 17:52 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта www.an.crimea.ua
Фото с сайта www.an.crimea.ua

Украинские клубы проигнорируют приглашение для участия в московской встрече.

Ни один украинский футбольный клуб не будет представлен на заседании по обсуждению проекта чемпионата СНГ по футболу, которое состоится сегодня в Москве.

Об этом сегодня пишет Спорт-Экспресс в Украине. Представители разных клубов сходятся во мнении бесперспективности этой затеи, а также в том, что данный вопрос находится в компетенции ФФУ, передает УНИАН.

КИ

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