Украинские клубы проигнорируют заседание по обсуждению чемпионата СНГ

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18 февраля 2013, 17:52 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта www.an.crimea.ua

Украинские клубы проигнорируют приглашение для участия в московской встрече.



Ни один украинский футбольный клуб не будет представлен на заседании по обсуждению проекта чемпионата СНГ по футболу, которое состоится сегодня в Москве.



Об этом сегодня пишет Спорт-Экспресс в Украине. Представители разных клубов сходятся во мнении бесперспективности этой затеи, а также в том, что данный вопрос находится в компетенции ФФУ, передает УНИАН.