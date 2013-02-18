Америка пародирует российские выпуски новостей о метеорите. им смешно

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18 февраля 2013, 17:31 [ «Аргументы Недели» ]

В эфире популярного юмористического телешоу Saturday Night Live на американском канале NBC в эту субботу, 16 февраля, вышла пародия на выпуски новостей, посвященные упавшему в России метеориту.

В начале сюжета ведущий сообщает о случившемся:

- Взрыв 10-тонного метеорита в небе над Россией потряс тысячи людей и повыбивал в домах окна, что совпадает с историей появления в политике Владимира Путина.



Далее в студии появляется жительница «уральской деревни» Оля Повлацкая и рассказывает о своей нелегкой жизни в глубинке и впечатлениях от падения метеорита.

- Я ему кричу: метеор, забери меня с этих проклятых бесплодных земель! – и спрашивает у ведущего, - Ты хоть знаешь, какая тяжелая жизнь у меня в деревне? Каждый день мы по пять часов ждем, когда рассветет.

- Говорят, у вас выбило все стекла? –спрашивает ведущий.

- Я тебе что, королева? У меня стекол в окнах нет, - удивляется «Оля».



В заключение почему-то вспоминают про медведей, которые все ходят и ходят по нашим улицам.

- Мне снятся кошмары, что медведь живет со мной в доме, - говорит героиня. – А в радостных снах он меня съедает. Посмотреть шоу можно здесь.