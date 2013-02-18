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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Против Тимошенко могут возбудить еще одно дело - СМИ

18 февраля 2013, 16:21 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта www.an.crimea.ua
Фото с сайта www.an.crimea.ua

Украинские власти могут использовать совладельца сети ресторанов «Козырная карта» Андрея ЗАДОРОЖНОГО, как ключевого свидетеля в еще одном деле против Юлии ТИМОШЕНКО.

Об пишет хорватская газета Jutarnji list, сообщает «Фокус».

«Перед украинскими спецслужбами, как говорится в заявлении адвоката Задорожного, поставлено задание «накинуть« ей еще несколько лет тюремного заключения, а украинский пленник (Андрей Задорожный), который уже полгода находится в тюрьме Осиека и борется против экстрадиции, должен им послужить для выполнения этой цели», - пишет Jutarnji list.

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