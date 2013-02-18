Пограничник, не сообщивший о плюшевых мишках, получил срок

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18 февраля 2013, 16:19 [ «Аргументы Недели» ]

Пограничник, который в нарушение служебных обязанностей не доложил о шведском самолете, нарушившем государственную границу Белоруссии, приговорен к двум годам колонии усиленного режима.

4 июля легкомоторный гражданский самолет, пилотируемый подданными Швеции, пересек со стороны Литвы воздушное пространство Белоруссии и разбросал над Минском и Ивенцом плюшевых мишек с призывами к свободе прессы в стране. Тогда минобороны Белоруссии заявило, что нарушений воздушной границы страны не было, и назвало информацию о «десанте плюшевых мишек» провокацией.



31 июля за «ненадлежащее исполнение служебных обязанностей по обеспечению национальной безопасности Республики Беларусь» Лукашенко снял с должностей главу госпогранкомитета Игоря Рачковского и командующего военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны генерал-майора Дмитрия Пахмелкина.



