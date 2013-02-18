Исполнение приговора для слонов, за которых вступилась Бриджит Бордо, отсрочено

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18 февраля 2013, 13:56 [«Аргументы Недели. Москва», Наталья Копосова, Париж ]

Фото www.leprogres.fr

В воскресенье Министр сельского хозяйства Франции Стефан Ле Фоль заявил, что двум слонам цирка «Пиндер», больных туберкулезом, над которыми висит угроза эвтаназии и чья судьба взволновала общественность, вновь была предоставлена отсрочка. Во время нее будут сделаны новые тесты.

Стоит напомнить, то знаменитая актриса, защитница животных Бриджит Бордо даже пригрозила попросить российское гражданство у Владимира Путина в случае если решение об усыплении двух слонов, артистов лионского цирка, будет приведено в исполнение.

Срок предыдущей отсрочки в 40 дней, предоставленной министерством ранее, чтобы решить судьбу двух слонов, закончилась в минувшее воскресенье.

На прошлой неделе представители группы поддержки также успели встретиться по вопросу будущего животных с принцессой Монако - Стефани.

«Мы договорились о новых тестах», - сказал министр, подтвердив что речь идет об «отсрочке».

Двух слонов, в возрасте сорока лет, больных туберкулезом, должны были быть усыпить, но решение уже несколько раз откладывалось.