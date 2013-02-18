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18 февраля 2013, 13:45 [ «Аргументы Недели» ]

Уго Чавес в понедельник прибыл в Каракас, позади у президента Венесуэлы более двух месяцев лечения на Кубе, Чавес сообщил о своем возвращении на Родину в Твиттере, поблагодарив Бога и любимый народ.

В Венесуэле Уго Чавес продолжит лечение от онкологического заболевания.

"Мы снова прибыли на венесуэльскую родину. Спасибо, мой Боже! Спасибо, любимый народ! Здесь мы продолжим лечение", - написал в Твиттере Чавес.