Исландия запретит порно в сети, на очереди - Великобритания

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18 февраля 2013, 12:32 [«Аргументы Недели», Петр Горбатенко, Москва ]

Фото с сайта NOW.MSN.com

Парламент Исландии разрабатывает законопроект, который запретит распространение порнографии в сети, сообщает Guardian. Таким образом, Исландия станет первой европейской страной, предпринявшей подобный шаг.

В частности, предлагается ввести постоянно обновляемый список всех сетевых ресурсов, которые содержат контент порнографического характера.

По данным издания, Исландия не единственная страна, разрабатывающая подобный законопроект. В недрах британского парламента также готовят подобные меры, регламентируя запрет порнографии вредным влиянием на детей и женщин.