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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Исландия запретит порно в сети, на очереди - Великобритания

18 февраля 2013, 12:32 [«Аргументы Недели», Петр Горбатенко, Москва ]

Фото с сайта NOW.MSN.com
Фото с сайта NOW.MSN.com

Парламент Исландии разрабатывает законопроект, который запретит распространение порнографии в сети, сообщает Guardian. Таким образом, Исландия станет первой европейской страной, предпринявшей подобный шаг.

В частности, предлагается ввести постоянно обновляемый список всех сетевых ресурсов, которые содержат контент порнографического характера.

 По данным издания, Исландия не единственная страна, разрабатывающая подобный законопроект. В недрах британского парламента также готовят подобные меры, регламентируя запрет порнографии вредным влиянием на детей и женщин.

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