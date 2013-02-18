Американская пресса обиделась на Барака Обаму

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18 февраля 2013, 11:51 [«Аргументы Недели», Петр Горбатенко, Москва ]

Фото с сайта Tcpalm.com

Журналисты из пула американского Белого Дома выразили разочарование после того, как в воскресенье их не пустили на поле гольф-клуба во Флориде, где играли Барак Обама и знаменитый гольфист Тайгер Вудс, сообщает Business Insider.

О совместной партии в гольф американского президента с Вудсом журналисты узнали из микроблога гуру серфинга Тима Росафорте. "Президент прибыл во "Флоридиан" (название гольф-клуба - прим. редакции). Дожидается Тайгера Вудса и владельца клуба Джима Крейна. Исторический для гольфа день. Первый матч между ними", - написал он.

Тем не менее, журналистов в клуб не пустили, так что они были вынуждены вернутся в отель.

В результате, до сих пор неизвестно, кто вышел победителем из первой партии между Вудсом и Обамой. Последнее, что написал Росафорте в Twitter, что сайт клуба упал из-за высокой нагрузки на сервер.