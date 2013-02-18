Граждане Армении сегодня выбирают президента

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18 февраля 2013, 09:37 [ «Аргументы Недели» ]

Граждане Армении выбирают президента, в 8:00 мск были открыты 1988 избирательных участков, на пост президента Армении претендуют семь кандидатов, среди которых и действующий глава государства Серж Саргсян.

Избирателями в Армении являются немногим более 2,5 млн человек, по законодательству, чтобы выборы были признаны состоявшимися, в них должно принять участие более половины избирателей.

Президент Армении избирается сроком на пять лет.