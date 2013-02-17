Мэр Сум поддержал «свободовца», разрушившего памятник Ленину

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17 февраля 2013, 23:40 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта www.an.crimea.ua

Мэр Сум Геннадий МИНАЕВ поддержал действия народного депутат от партии Свобода Игоря МИРОШНИЧЕНКО, разрушившего в пятницу памятник Ленину в Ахтырке Сумской области.

«Что можно сказать? Его (МИРОШНИЧЕНКО. – Ред.) деятельность я не поддерживаю. Причем, иногда категорически. Но к его лютой ненависти к коммунистам всегда будет добавляться моя лютая ненависть. Тут мы, что ни на есть, полные союзники!», - написал МИНАЕВ на своей страничке в Facebook.

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