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17 февраля 2013, 20:06 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший глава МИД Авигдор Либерман предстал перед правосудием Израиля, Либерман обвиняется в мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием, так как продвигал по службе бывшего посла Израиля в Белоруссии.

Либерман ушел в отставку из-за разразившегося скандала, но виновным себя не признает.

Обвинение уверено, что Либерман способствовал назначению экс-посла Израиля в Белоруссии Зеэва Бен-Арье на дипломатическую должность в Латвии в ответ за незаконное получениенужное ему информации.