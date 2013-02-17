Одновременно 3 500 пар сектантов поженились сегодня в Южной Корее. ВИДЕО

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17 февраля 2013, 18:03 [ «Аргументы Недели» ]

В Южной Корее в воскресенье прошла церемония бракосочетания 3,5 тысяч пар, которую провела вдова миллиардера-проповедника Сон Мен Муна - основателя так называемой "Церкви объединения", которую критики называют тоталитарной сектой.

В режиме видеосвязи вместе с южнокорейскими молодоженами клятвы верности произнесли еще 12 тысяч пар по всему миру. Позже они оправятся собирать пожертвования в пользу своей церкви, отмечает телеканал "Россия 24".

ВИДЕО "Вести".